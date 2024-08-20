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  • vitaly yanushkevich
    Чиновники и Госдума которые продвигают законы в пользу мигрантов,это называется измена Родине. Посчитайте сколько мил...Бывает, что из-за...
  • валерий тишков
    Проводится предательская операция по замене коренного русского населения.Бывает, что из-за...
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Указ правильный, но есть вопросы...

Самая   важная   невоенная  (хотя   как  невоенная   -  война  сейчас     идёт   на  всех  фронтах  и  отнюдь  не только  на  Украине)     новость  понедельника  -   это  то,  что   Президент    подписал   указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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