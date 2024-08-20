Указ правильный, но есть вопросы...

Самая важная невоенная (хотя как невоенная - война сейчас идёт на всех фронтах и отнюдь не только на Украине) новость понедельника - это то, что Президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.