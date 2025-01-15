Из-за вспышки бандитских разборок карибская страна продлила чрезвычайное положение

Тринидад и Тобаго продлевает чрезвычайное положение на фоне эскалации криминального насилия. Парламент островной республики в Карибском регионе единогласно одобрил продление мер безопасности на три месяца после того, как на прошлой неделе в результате бандитских разборок погибли шесть человек.
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