Из-за вспышки бандитских разборок карибская страна продлила чрезвычайное положение

Тринидад и Тобаго продлевает чрезвычайное положение на фоне эскалации криминального насилия. Парламент островной республики в Карибском регионе единогласно одобрил продление мер безопасности на три месяца после того, как на прошлой неделе в результате бандитских разборок погибли шесть человек.