В Казани опровергли сообщения о новорожденном малыше с именем Чушпан

Накануне в соцсетях сообщили, что семья ребенка вдохновилась сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте" В администрации Казани опровергли сообщения о том, что местная семья назвала своего новорожденного сына Чушпаном, пишет "КП-Казань".