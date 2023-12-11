В Казани опровергли сообщения о новорожденном малыше с именем Чушпан

Накануне в соцсетях сообщили, что семья ребенка вдохновилась сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте" В администрации Казани опровергли сообщения о том, что местная семья назвала своего новорожденного сына Чушпаном, пишет "КП-Казань".
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