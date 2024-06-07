«Франция говорит - да»: Макрон официально разрешил Киеву применять французские ракеты по российской территории «Франция говорит - да»: Макрон официально разрешил Киеву применять французские ракеты по российской территорииУкраина получила официальное разрешение на применение французских ракет по территории «старой» России, Эммануэль Макрон заявил об этом в эфире телеканала TF1.