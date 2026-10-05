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ТАСС

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МВД Румынии сообщило гибели двух человек при затоплении судна в Черном море

МВД Румынии сообщило гибели двух человек при затоплении судна в Черном море

БУХАРЕСТ, 5 октября. /ТАСС/. Два члена экипажа погибли, 11 были спасены после того, как судно, на борту которого произошел пожар, затонуло вне территориальных вод Румынии в Черном море.

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