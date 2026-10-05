МВД Румынии сообщило гибели двух человек при затоплении судна в Черном море

БУХАРЕСТ, 5 октября. /ТАСС/. Два члена экипажа погибли, 11 были спасены после того, как судно, на борту которого произошел пожар, затонуло вне территориальных вод Румынии в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым