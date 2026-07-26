Через провалы и предательство союзников: как Николай Басков пробивался на большую сцену

Сегодня его выступления собирают многотысячные залы, а песни возглавляют хит-парады. Однако за этим успехом скрывается цепочка сложных решений, каждое из которых могло завершить карьеру артиста еще на старте.
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