Как выбрать обручальное кольцо: от металла до размера

Реклама Обручальное кольцо — одно из немногих украшений, которое носят каждый день много лет подряд. Оно моется вместе с руками, задевает дверные ручки, руль и клавиатуру, переживает жару, холод и смену размера пальца.
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