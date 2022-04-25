Конте не проводил переговоров с «ПСЖ». Он сосредоточен на попадании в топ-4 АПЛ с «Тоттенхэмом»

Антонио Конте не проводил переговоров с представителями «ПСЖ». Ранее сообщалось, что итальянский специалист хочет возглавить парижский клуб и подписать контракт на 2 года.

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