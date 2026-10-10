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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Катарина Гербольдт: «Трусова приучает нас к своему стабильному катанию. Порой кажется, что она стала более уверена в себе, чем пять лет назад»

Бронзовый призер ЧР-2009 Катарина Гербольдт считает, что Александра Трусова сейчас выглядит на льду увереннее, чем пять лет назад.

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