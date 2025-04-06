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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливер Бермэн о 10-м месте в Японии: «Эта позиция не соответствует темпу «Хааса»

Пилот «Хааса» завершил Гран-при Японии на 10-м месте, однако относится к этому с долей скепсиса. «Сегодня было трудно обгонять, но я никого не видел в зеркалах заднего вида.

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