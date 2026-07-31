Процесс разлета детонирующих боеприпасов по частному сектору в Хмельницком. Украинские каналы называют это "контролируемым подрывом старых боеприпасов".
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Процесс разлета детонирующих боеприпасов по частному сектору в Хмельницком. Украинские каналы называют это "контролируемым подрывом старых боеприпасов".
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