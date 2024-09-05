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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок «Атлетико» Пантич: «Жить в Испании – это привилегия, и Винисиус это знает. Испанцы не расисты, но есть идиоты, которые все портят»

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ.

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