Профессор Ткачева заявила, что позднее похудение грозит преждевременной смертью

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева заявила, что похудение в пожилом возрасте может быть куда опаснее, чем наличие лишнего веса.
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