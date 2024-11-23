Минниханов поручил в День матери уделить особое внимание матерям бойцов СВО

В преддверии Дня матери, который будет отмечаться 24 ноября, Раис Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на необходимости поддержки матерей участников специальной военной операции, многодетных мам и детей-сирот.
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