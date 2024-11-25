В Петербурге 25 ноября ожидается порывистый ветер и гололед

Температура воздуха составит плюс 5 В понедельник, 25 ноября, Петербург ждут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а затем и в дожди, с запада на восток будет пересекать тёплый атмосферный фронт, сообщают «Метеовести».
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