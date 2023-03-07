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Инспекторы ГИБДД Уссурийска раздали 400 тюльпанов прекрасным автомобилисткам (видео, фото)

Инспекторы ГИБДД Уссурийска раздали 400 тюльпанов прекрасным автомобилисткам (видео, фото)

В преддверии Международного женского дня 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции Уссурийска и суворовцы не оставили без внимания прекрасную половину автомобилистов города, присоединившись к ежегодной Всероссийской акции МВД "Цветы для автоледи".

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