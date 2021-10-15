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Турция и Казахстан форсируют процесс создания антироссийского «Союза тюркских государств»

Турция и Казахстан форсируют процесс создания антироссийского «Союза тюркских государств»

В ноябре в Стамбуле состоится саммит нового интеграционного объединения – «Союз тюркских государств» (СТГ), созданного в конце марта в казахстанском городе Туркестане 30 марта этого года по инициативе Нурсултана Назарбаева.

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