Турция и Казахстан форсируют процесс создания антироссийского «Союза тюркских государств»

В ноябре в Стамбуле состоится саммит нового интеграционного объединения – «Союз тюркских государств» (СТГ), созданного в конце марта в казахстанском городе Туркестане 30 марта этого года по инициативе Нурсултана Назарбаева.
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