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Кавазашвили — о награде «Золотая урна» Кокорина: «Итальянцы смеются над нами»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище года» премии «Золотая урна».

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