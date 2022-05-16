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Корреспондент RT сообщил о выходе с "Азовстали" 300 бойцов ВСУ

Корреспондент RT сообщил о выходе с "Азовстали" 300 бойцов ВСУ

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, блокированного силами российской армии и Донецкой Народной Республики (ДНР), вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ, сообщил в Telegram военный корреспондент RT Максим Тоури.

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