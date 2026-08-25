Антон Купченко: ГК "Стройтрансгаз" создает во Владивостоке один из крупнейших в Азии оперных центров

Во Владивостоке продолжается реализация проекта по созданию Музейного и театрально-образовательного комплекса (МиТОК) на сопке Орлиное гнездо, генеральным подрядчиком которого выступает группа компаний "Стройтрансгаз".
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