Каково значение Плутона в Водолее и как повлияет повелитель подземного мира на все знаки зодиака в 2024 году Алёна ЮрьеваПлутон, планета, правящая подземным миром и обладающая силой трансформаций, вступает в новую фазу своего воздействия, переходя в знак Водолея с 2024 по 2043 год.