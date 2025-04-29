Эксперт Финуниверситета Юшков: ЕС надо делать ставку на российский СПГ

Власти ЕС обвинили в тотальном блэкауте некое «атмосферное явление». На самом деле, его причиной стала «зеленая инициатива», когда традиционную энергетику заменяют ненадежными солнечными батареями и ветряками.
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