Британия и Франция готовы признать Палестину: обсуждение в разгаре

Британия и Франция обсуждают признание Палестины в июне на предстоящей конференции ООН. Министр иностранных дел Дэвид Лэмми подтвердил переговоры, добавив, что условием остаётся отстранение ХАМАС от власти в Газе.
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