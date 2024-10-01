В Воронежской области оперативники пресекли деятельность нарколаборатории

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с региональным УФСБ пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в Поворинском районе.
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