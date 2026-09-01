Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником итальянского министра обороны Гуидо Крозетто по оборонным инновациям является позором для Италии.
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