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Газета.ру

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Захарова: назначение Федорова советником Крозетто является позором для Италии

Захарова: назначение Федорова советником Крозетто является позором для Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником итальянского министра обороны Гуидо Крозетто по оборонным инновациям является позором для Италии.

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