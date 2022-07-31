Военный эксперт Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ

Военный эксперт Алексей Леонков указал, что российская армия не может подчистую уничтожить западное вооружение на Украине из-за большой хитрости противника, активно выстраивающего сложную систему логистики, сообщает информационный портал "Украина.
Военный эксперт Алексей Леонков указал, что российская армия не может подчистую уничтожить западное вооружение на Украине из-за большой хитрости противника, активно выстраивающего сложную систему логистики, сообщает информационный портал "Украина.
Свежие комментарии