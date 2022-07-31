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Военный эксперт Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ

Военный эксперт Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ

Военный эксперт Алексей Леонков указал, что российская армия не может подчистую уничтожить западное вооружение на Украине из-за большой хитрости противника, активно выстраивающего сложную систему логистики, сообщает информационный портал "Украина.

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