Глава ЦБ оценила риски банкротств застройщиков

По мнению главы ЦБ, возможны продажи активов и перераспределение на рынке застройщиков В наиболее сложной ситуации сейчас оказались застройщики, которые развивались агрессивно на повышенном спросе и активно наращивали долг.
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