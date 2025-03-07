Доцент Коваленко сообщила о повышении тарифов ЖКХ в июле

В июле ожидается очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ, о чем агентству «Прайм» сообщила Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Российского экономического университета имени Г.
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