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В Томске мужчина похитил имущество организации, после чего поджог здание

Следователями следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району города Томска окончено расследование трех уголовных дел, объеденных в одно производство, в отношении жителя областного центра 1992 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167, частью 2 статьи 158, частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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