Reuters: США выяснят, готова ли Украина пойти на материальные уступки России

ВАШИНГТОН, 10 марта, ФедералПресс. По информации от представителей администрации США, полученной агентством Reuters, на переговорах в Саудовской Аравии американская сторона планирует обсудить с украинской возможность достижения компромисса в переговорах с Россией.
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