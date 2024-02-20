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Авдеевка показала, как могут быть освобождены Харьков, Запорожье, Херсон и Одесса

Авдеевка показала, как могут быть освобождены Харьков, Запорожье, Херсон и Одесса

Итак, казавшаяся неприступной Авдеевка полностью освобождена российскими войсками, которые продолжают развивать успешное контрнаступление.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Все правильно! И, спрашивается, зачем было 2 года в Авдеевке бится, &quot;как носорог в стену&quot; (это не я, а грузинский старик - аналитик Леван сказал)? На любом фронте есть слабые места, их надо найти и совершить прорыв! Да вся ВОВ это демонстрировала - немцам грозило окружение и они отступали... Ведь ВСЮ страну У, освободили меньше,чем за 2 года! А тут 2 года на Авдеевку... Правильно заявил Шойгу об учебнике по Авдеевке : как не надо это делать!
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