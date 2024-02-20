Авдеевка показала, как могут быть освобождены Харьков, Запорожье, Херсон и Одесса

Владимир Самборский

Все правильно! И, спрашивается, зачем было 2 года в Авдеевке бится, "как носорог в стену" (это не я, а грузинский старик - аналитик Леван сказал)? На любом фронте есть слабые места, их надо найти и совершить прорыв! Да вся ВОВ это демонстрировала - немцам грозило окружение и они отступали... Ведь ВСЮ страну У, освободили меньше,чем за 2 года! А тут 2 года на Авдеевку... Правильно заявил Шойгу об учебнике по Авдеевке : как не надо это делать!