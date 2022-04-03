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На один день закроются пограничные пункты пропуска в Приморье

На один день закроются пограничные пункты пропуска в Приморье

Автомобильные пункты пропуска в Приморье: Полтавка — Дуннин, Пограничный — Суйфэньхэ и Турий Рог — Мишань будут закрыты 5 апреля 2022 года.

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