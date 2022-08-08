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Дана Борисова призналась, что принимает препараты от психического расстройства

Дана Борисова призналась, что принимает препараты от психического расстройства

По словам ведущей у нее биполярное расстройство. Фото: из открытых источников В недавнем прямом эфире в соцетях экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова рассказала своим поклонникам и подписчикам, отчего у нее всё время трясутся руки.

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