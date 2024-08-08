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Старший сержант Ведиков возглавил бой после ранения командира и одолел боевиков ВСУ

Старший сержант Ведиков возглавил бой после ранения командира и одолел боевиков ВСУ

Старший сержант Александр Ведиков в составе штурмового взвода освобождал населенный пункт от вооруженных формирований украинских боевиков, когда его подразделение вступило в бой с превосходящими более чем в два раза силами противника.

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