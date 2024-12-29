В Пентагоне сообщили о сокращении помощи Украине

Объем военной помощи США Киеву в текущем году составил почти 19,5 миллиарда долларов. Показатель оказался ниже по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление ПВО Украины, свидетельствуют данные Пентагона, пишет РИА Новости.
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