В Пентагоне сообщили о сокращении помощи Украине

Объем военной помощи США Киеву в текущем году составил почти 19,5 миллиарда долларов. Показатель оказался ниже по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление ПВО Украины, свидетельствуют данные Пентагона, пишет РИА Новости.