Змея прервала семейное чаепитие своим падением с неба

В Индии змея упала с неба во двор дома, тем самым прервав утреннее чаепитие семьи, пишет People.Инцидент произошел в городе Сринагар.
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