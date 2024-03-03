"Разбойник" выходит в море: Трофейный катер небратьев послужит русскому флоту

Трофейный украинский корабль теперь несёт боевую вахту в составе флота России.Весной 2022 года русские войска захватили в качестве трофея один из построенных на заводе бывшего президента Незалежной Петра Порошенко артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М" под названием "Аккерман".