"Разбойник" выходит в море: Трофейный катер небратьев послужит русскому флоту

Трофейный украинский корабль теперь несёт боевую вахту в составе флота России.Весной 2022 года русские войска захватили в качестве трофея один из построенных на заводе бывшего президента Незалежной Петра Порошенко артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М" под названием "Аккерман".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии