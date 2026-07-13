Российского посла вызвали в МИД Германии из-за кибератак

Посла Российской Федерации Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии. Поводом для этого шага послужила информация о предполагаемой киберкампании, направленной против Германии, ее союзников по Европейскому союзу и Украины.
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