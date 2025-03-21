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Газета «Культура»

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В Москве стартовал фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»

В Москве стартовал фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»

В Москве стартовал II Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия». Центральной премьерой стал фильм «Я продолжаю танцевать», посвященный молодым иностранцам, увлеченным русским балетом.

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