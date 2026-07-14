В Тульской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области совместно с коллегами из отдела МВД России по городу Новомосковску при силовой поддержке Росгвардии задержали троих местных жителей, подозреваемых в совершении вымогательства с применением насилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии