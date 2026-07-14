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Закон, порядок, государство

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В Тульской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области совместно с коллегами из отдела МВД России по городу Новомосковску при силовой поддержке Росгвардии задержали троих местных жителей, подозреваемых в совершении вымогательства с применением насилия.

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