Беспрецедентный рост: золото стало монополистом рынка и достигло исторического максимума цены

Цены на драгоценные металлы продемонстрировали динамичные сдвиги с февраля по март. Золото устремилось к историческим максимумам на фоне возросшей тарифной неопределенности и ставок на смягчение политики ФРС США.
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