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Царьград

6 815 подписчиков

В России массово закрываются роддома

В России массово закрываются роддома

За последние пять лет более 150 государственных медицинских учреждений лишились лицензий на проведение родов.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ВОТ ВАМ И МАРКЕР ОТ ВЛАСТЕЙ ----НЕ РОЖАЙТЕ ЭТО НЕ ВЫГОДНО . ЗАВЕЗЕМ УЖЕ ГОТОВЫХ  ПО ВОЗРАСТУ РАБОЧИХ . ПРИВЕТ АРБИДОЛУ
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21 час.
ВВ
Василий Васильев
ТО, что Путин поручает &quot;правительству принять дополнительные меры для повышения рождаемости&quot; - это, по сути, тупой популизм, в который уже никто, кроме самого Президента, не верит. Не верит и его окружение, но по привычке &quot;обещают исполнить&quot;. Реформа здравоохранения, которая началась с &quot;оптимизации&quot; экономически невыгодных фельдшерских пунктов в провинции, &quot;успешно&quot; продолжается. После десятков тысяч медпунктов по всей России &quot;под нож&quot; уже идут и &quot;стратегически важные&quot; объекты - роддома. А тот факт, что не хватает медперсонала (за нищенскую зарплату работать - дураков нет) дополнительно подтверждает &quot;популизм&quot; всех заверений Власти о приоритете демографии. Вот такое &quot;социальное&quot; государство строит в России наш Президент со своими соратниками из &quot;Единой России&quot;.
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20 час.

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