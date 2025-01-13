В России массово закрываются роддома

ВВ

Василий Васильев

ТО, что Путин поручает "правительству принять дополнительные меры для повышения рождаемости" - это, по сути, тупой популизм, в который уже никто, кроме самого Президента, не верит. Не верит и его окружение, но по привычке "обещают исполнить". Реформа здравоохранения, которая началась с "оптимизации" экономически невыгодных фельдшерских пунктов в провинции, "успешно" продолжается. После десятков тысяч медпунктов по всей России "под нож" уже идут и "стратегически важные" объекты - роддома. А тот факт, что не хватает медперсонала (за нищенскую зарплату работать - дураков нет) дополнительно подтверждает "популизм" всех заверений Власти о приоритете демографии. Вот такое "социальное" государство строит в России наш Президент со своими соратниками из "Единой России".