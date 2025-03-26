Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Не питайте надежд - не будет и разочарования. Нам этот похабный мир сейчас тоже не нужен, пока всё причерноморье не о...Мира не будет: Тр...
  • mihail
    Возле этой картины Зеленский похож на ГЕРОИНОизированного?!🙂«Дни сочтены»: по...
  • Eduard
    Это не территория США,что бы нам одолжения делать!Одесса не достане...

Что ждет Европу в случае полномасштабной войны с Россией?

Что ждет Европу в случае полномасштабной войны с Россией?

Почему Европа, которая только что хотела продолжения войны, вдруг резко переобулась? Почему неожиданно замолк глава немецкой разведки Бруно Каль, который вот только что сказал в интервью Deutsche Welle, что Украина должна воевать до 2029 года, иначе Россия может направить свои ресурсы для создания угрозы ЕС? Именно поэтому после пресс-конференции Путина Украина на уровне офиса Зеленского заявила, что она вовсе не отказывается от вступления в НАТО, и даже США ей не указ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх