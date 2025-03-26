Почему Европа, которая только что хотела продолжения войны, вдруг резко переобулась? Почему неожиданно замолк глава немецкой разведки Бруно Каль, который вот только что сказал в интервью Deutsche Welle, что Украина должна воевать до 2029 года, иначе Россия может направить свои ресурсы для создания угрозы ЕС? Именно поэтому после пресс-конференции Путина Украина на уровне офиса Зеленского заявила, что она вовсе не отказывается от вступления в НАТО, и даже США ей не указ.