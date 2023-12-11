Аномально холодная погода ожидается в Забайкалье 11-17 декабря

В Забайкальском крае с 11 по 17 декабря прогнозируется аномально холодная погода.В забайкальском Гидрометцентре передали, что температура воздуха будет на 7 градусов ниже, чем средние климатические данные.
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