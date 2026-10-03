«Торпедо» добыло разгромную выездную победу над «Сочи» в матче КХЛ

Сегодня, 3 октября, в Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Торпедо».Сегодня, 3 октября, в Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Торпедо».