Россиянам пояснили, когда небольшое превышение дохода не лишает пособия

Нередко семьи опасаются подавать заявление на пособие, если доход чуть выше планки нуждаемости: кажется, что любая копейка сверх нормы автоматически лишает права на поддержку Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели беременности, могут рассчитывать на единое ежемесячное пособие.