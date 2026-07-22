Россиянам пояснили, когда небольшое превышение дохода не лишает пособия

Нередко семьи опасаются подавать заявление на пособие, если доход чуть выше планки нуждаемости: кажется, что любая копейка сверх нормы автоматически лишает права на поддержку Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели беременности, могут рассчитывать на единое ежемесячное пособие.
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