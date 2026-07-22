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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам пояснили, когда небольшое превышение дохода не лишает пособия

Россиянам пояснили, когда небольшое превышение дохода не лишает пособия

Нередко семьи опасаются подавать заявление на пособие, если доход чуть выше планки нуждаемости: кажется, что любая копейка сверх нормы автоматически лишает права на поддержку Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели беременности, могут рассчитывать на единое ежемесячное пособие.

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