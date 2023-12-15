Лобода объяснила, почему Пугачёва никогда не говорила открыто о спецоперации

Светлана Лобода в интервью BBC заявила, что беглая артистка выражает свою позицию через мужа-иноагентаС тех пор, как Алла Пугачёва покинула Россию, она никогда прямо не высказалась о специальной военной операции.
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