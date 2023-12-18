“Очень жаль”: В сети появились комментарии разработчиков Naughty Dog об отмененн...

“Очень жаль”: В сети появились комментарии разработчиков Naughty Dog об отмененной The Last of Us Online для PlayStation 5Несмотря на то, что онлайновая The Last of Us была пущена под нож, разработчики студии гордятся тем, чего им удалось достичь источник.
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