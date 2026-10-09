После четырёхлетнего перерыва Россия и Словакия возвращают военных атташе Словакия и Россия возвращают военных атташе после четырёхлетнего перерыва.
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