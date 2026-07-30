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ТАСС

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Мэр Владивостока назвал главные итоги своей работы

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Глава Владивостока Константин Шестаков, который 30 июля был избран на новый срок, считает главным итогом своей первой "пятилетки" формирование команды и вовлеченность людей в преображение города.

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